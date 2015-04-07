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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 10:47 BJT

《全球市场》亚股跟随美股走高且美元守稳，关注澳洲央行政策决定

美国公债收益率(殖利率)大涨推升美元。10年期美债 收益率在隔夜市场从两个月低点跳涨，回到疲弱的非农就业报告发布前的水平。该收益率最新约报1.90%。

“上个月失业率维持稳定，而平均时薪增长，这很重要。金融市场的动向告诉我们，股市、债市与汇市交易商与我们的看法相同，我们预计美元本周将不会继续走低，”BK资产管理公司的总经理Kathy Lien在报告中表示。

在大宗商品市场，原油价格下滑，回吐隔夜市场的部分涨幅。昨日市场重新评估在达成临时核协议后，伊朗的石油出口在多长时间内可能增加，这推动油价大涨。

美国原油期货 下滑0.7%报每桶51.76美元，周一大涨6%。布兰特原油期货 则下跌0.9%至每桶57.62美元，昨日上扬5.7%。

美元反弹打压金价从七周高位回落。现货金 持平于每盎司1,213.40美元，周一一度触及七周高点1,224.10美元。(完)
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