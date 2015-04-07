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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 10:58 BJT

韩国热股：浦项钢铁大涨5%，受强劲的获利预期提振

路透首尔4月7日 - 韩国浦项钢铁 周二股价跳涨逾5%，从近期跌势中反弹，因预期该公司获利回升。

券商韩国投资证券(KIS)表示，预计该公司1-3月营业利润增长22%至6,310亿韩元(5.7948亿美元)，为2011年以来同期最高。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)
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