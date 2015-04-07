《中国2015年国债发行中标明细表》--4月7日

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/14 1 3.14% 3.23% 200 3.55 ===================================================================== 二期 1/21 7 3.36% 3.40% 200 2.80 续发1 2/25 3.1752% -- 200 2.43 续发2 3/18 3.3624% 3.36% 200 1.93 (中标参考收益率) ===================================================================== 2014年 1/28 10 3.4205% 3.40% 200 2.28 第29期 (中标参考收益率) 续发2 3/4 3.3897% 3.40% 200 1.98 (中标参考收益率) ===================================================================== 三期 2/4 5 3.31% 3.34% 200 2.59 续发 3/11 3.2851% 3.35% 200 2.72 (中标参考收益率） ===================================================================== 四期 3/25 3 3.22% 3.22% 200 2.50 ===================================================================== 合计 1,800 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数 =============================================================== 暂无 =============================================================== 合计 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2014年国债发行中标明细表请点选 (完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日