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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 15:57 BJT

意大利数据：3月服务业活动恢复成长--PMI

数据高于参与路透调查的分析师预估。据路透调查，分析师预计该指数升至51.4。

3月新业务分项指数为53.1，脱离了四个月的萎缩区间并创下八个月高位。

Markit表示，随着新业务的增长，企业的聘雇活动创下2010年11月来最快。

Markit追踪服务业与制造业的综合PMI指数升至52.4，创下7月来最高。2月为51.0。(完) (编译 蔡美珍/王洋; 审校 艾茂林)
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