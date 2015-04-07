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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 16:03 BJT

法国数据：3月综合PMI显示民间部门活动持续扩张，但速度放缓

3月终值虽然低于初值的51.7，但为12个月来除了2月以外的最佳表现，就算景气复苏不甚稳定，但意味着在萎缩九个月之后开始站稳脚跟。

占经济比重偏高的服务业持续弥补制造业萎缩的部分。服务业PMI数值为52.4%，略低于2月的53.4，但仍高于50。

Markit资深分析师Jack Kennedy在一份声明稿中指出，“PMI数据显示民间部门活动可能对第一季国内生产总值(GDP)有小幅的正面贡献。”

“然而还没有可以让人深信复苏及将来到的证据，这可由服务业供应商的业务预期降至三个月低点可见一斑。”(完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 高琦/李婷仪)
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