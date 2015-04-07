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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 16:51 BJT

更正--英国数据：3月服务业PMI劲升至八个月高位，预示第一季GDP加速成长

3月服务业PMI上扬，优于路透调查分析师所预估的57.0；上周所发布的3月制造业PMI亦表现强劲。

Markit称受访企业的乐观程度达到去年5月以来最高水平；调查对象并不包括零售商或公共部门服务事业。

企业持续加速聘雇，但企业成本增速较平均更为缓慢。

Markit指出，更全面就业加上物价下跌，应可藉由催化消费者支出上扬，而扶助经济成长。(完)

(编译 蔡美珍/汪红英/龚芳; 审校 艾茂林/张明钧)
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