《交易视点》中国长债收益率接近震荡区间上限，配置有利时机--中信证券

路透上海4月7日 - 中国中信证券 固定收益部最新周报称，对配置型机构而言，目前债市长端收益率接近震荡区间上限，是配置的有利时间窗口；对交易型机构而言，短期可把握资金面改善收益率下行的机会，但仍需要警惕股市和供给对市场的冲击，建议灵活操作。

前瞻地看，虽然3月中采PMI高于预期且汇丰PMI终值小幅上修，但分项数据显示内需依旧疲弱且生产动能趋弱。

物价水平方面，3月PMI购进价格指数继续回升显示PPI环比下行压力有所减弱，且在低基数带动下PPI 和CPI 同比均有望回升，但幅度较小。

进入3月以后，人民币贬值预期小幅改善，但仍处于历史地位水平，外汇占款回升可能仍旧乏力，从而带来货币条件同比持续收紧的压力。因此本周即将公布的经济数据难以对收益率带来明显的上行压力。

地方债置换影响方面，虽然从2014年末社保基金1.5万亿总资产以及企业和地方债投资上限放宽至20%来看，社保基金新增需求可容纳的地方债相较于1万亿的置换额度相对有限，但社保基金的介入无疑传递出政府对于减少地方债置换冲击的积极态度，能够在一定程度上缓解市场对于供给问题的担忧，后续焦点仍将回归经济基本面和政策面。

考虑到增长和通胀均未见大幅反弹的迹象，利率产品慢牛基础仍在。

**工业增速或将进一步下行**

3月份中采PMI指数小幅反弹0.2个百分点至51.1，季调后的中采PMI反而下滑了0.4个百分点；3月份汇丰PMI 指数下滑1.1个百分点至49.6，季调后的汇丰PMI 指数下滑了约0.9 个百分点。

总体来看，3月份PMI 指数的改善主要得益于稳增长政策发力，另一方面，补库存需求可能小幅改善，但从反弹的力度上来看仍然偏弱，而且后续的增长动力不足。

目前债券市场对基本面的担忧集中在地产新政和财政政策发力带来经济短期企稳或者改善。

关于财政政策和基建投资，我们认为财政政策依然受制于财政收入以及地方债务规范的制约。房地产政策的放松通过降低改善性需求的购房门槛，能够比较有效地刺激地产需求的恢复和释放。

但长期来看，由于行业大周期处于拐点附近，并且当前地产库存仍然处于高位， 销售反弹以及开发商的预期改善都有限度，对于地产投资的效果较弱， 并且由于滞后性可能要到明年才能体现出来，对基本面也更多是托底而非刺激。

前瞻地看，我们认为3月份的工业增速有进一步下行的压力， 除了反弹力度偏弱的中采PMI 以外，耗煤量同比增速也在3 月份降至低位-20%附近（过去三个月日均耗煤量的同比增速基本上在-5%附近），预计一季度的GDP同比增速也在7%附近。

**通胀短期上行压力有限**

通胀方面，春节过后食品价格季节性下跌，3月份各高频数据累计跌幅分布在0.5-1.0%之间，暂时来看略弱于历史平均跌幅1.5%，我们预估CPI食品价格环比涨幅为-1.0%。

各食品分项中备受关注的是猪肉价格，我们认为供给能力偏低意味着猪肉价格有反弹的基础，一旦经济回暖可能出现快速反弹，但目前来看由于总需求低迷， 猪肉价格尚不具备大幅上涨的动力。

非食品价格方面，3月份中采和汇丰PMI的购进价格指数均小幅反弹，购进价格指数回升与原油等大宗商品价格出现企稳一致。

我们预判3月份非食品价格基本符合季节性，预计环比涨幅为0.1%，CPI同比增速在1.5%附近；PPI环比跌幅收窄至-0.6%附近，同比增速进一步下行至-5.0%附近。

**债券托管数据显示：城商行和农商行需求依然强劲**

3月份中债登债券总托管量为28.98万亿，环比增加1,443亿元。

从投资者结构来看，城商行和农商行对利率债需求依然强劲，券商、保险和基金对企业债需求恢复明显，而境外机构对利率债持仓环比变动近2年来首度转负、债券需求持续走弱。

从回购融资余额来看，3月全国性商业银行回购融出资金余额大幅回升至10,298亿元，融出资金规模较2011-2014年同期均值高出约100亿元，受大行资金融出意愿改善并带动资金利率下行的影响，其他主要资金融入机构的回购融入余额也不同程度走高。(完)