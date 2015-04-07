《交易视点》中国转债仍将跟随正股小幅表现并不乏个券机会--中金

路透上海4月7日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，节奏上，未来两周受IPO到来的影响，市场上涨步伐预计将受到小幅扰动，但震荡向上格局不改。转债估值难以继续挤压，预计转债仍将跟随正股出现小幅表现并不乏个券机会。

上周转债市场表现略好于我们的预判，股指继续受益于资金和政策驱动，中小盘品种仍明显好过大盘转债。高估值仍削弱了转债品种的配置价值，“终点难惊喜，过程不放弃”的中期判断不改，系统性机会的级别有限（股市吃肉，转债喝汤），重在个券和轮动机会。

在大类资产当中，转债品种虽然远不及股票，但在债券子类品种中短期性价比仍最好。“僧多粥少”日渐严重，择券空间大为降低，加上估值透支正股上涨预期、不少个券再次面临赎回压力，增大了转债操作难度。

对无赎回压力品种，稀缺性继续增大，仍是转债基金等刚性配置资金的底仓品种。临近赎回品种中，投资者可以考虑临近赎回日前分批兑现，其中歌华、深机、深燃、长青等具有一定的转股后持股价值。

此外，通鼎互联复盘后可能受益于补涨、高送转等概念，存在补涨机会。而电气、洛钼转债A\H溢价率非常高，公募直投港股后，比价效应对A股可能略有抑制，但实质影响还有限。

**市场回顾**

上周股市在宽幅波动中继续走高，周一股指在一带一路发酵和楼市政策预期的刺激下大涨并逼近3800点关口，次日因面临大量获利了结而下跌。但场外资金继续蜂拥而至，后三日股指接连上行，成交量始终保持高达万亿之上。

上证综指当周累计上涨4.68%，周五收于3864点，直逼4000点。创业板在周一小幅调整后高歌猛进，概念板块多点开花，周涨幅仍达8%。

当周虽金融股表现不佳，但得益于其他个券的精彩表现，转债平价指数涨幅略高于股指，多只进入转股期转债溢价率被压缩至5%以下，但从隐含波动率上看转债估值仍持稳，转债指数周回报达到3.7%。海运、齐翔、洛钼、浙能等转债表现良好。

**股市研判**

资金驱动特征仍明显，市场情绪仍有进一步宣泄要求，而IPO等预计带来小扰动，业绩期叠加股指期货新品种推出不排除引发股市短期波动加剧。近期监管层言论背书、赚钱效应以及春节长假口口相传效应，导致场外资金从各个途径加速入场，“有钱任性”，板块上百花齐放。

新增A股开户账户数在3月底一周达到166.92万户，创下历史新高，但历史上看多是同步指标。而融资融券规模在上周突破1.5万亿大关。微观调研显示，公募基金、私募等除海外资金的各个途径都有资金疯狂涌入。

本轮牛市非经济周期牛市，情绪（改革预期）>估值（资金流入）>业绩（基本面）链条不变。牛市能否更进一步取决于资金供求、基本面会否出现尾部风险以及政策导向。

基本面上，上周的房地产政策和PMI数据等，难以改变经济“托底无弹性”的判断，但尾部风险出现概率降低。至于业绩期影响，根据工业企业和国有企业利润表现数据推测，预计表现差强人意，难以成为市场推动力量，可能引发个股分化，高增长、高送转股仍将备受追捧。

资金面上，清明小长假中股市赚钱效应再次被广泛“普及”。得新资金者得天下，去年涌入资金为非传统增量资金，不当接盘侠，人弃我取，催生传统蓝筹股牛市。理财是股市“窖藏资金” ，今年各个途径均有援军入场，市场百花齐放，传统蓝筹股弹性差以底部抬升为主，小盘股进入“高收益、高风险”阶段，题材不败，低价股补涨，但转债当中缺少京津冀等热点题材品种。

本次IPO打新只数较多，但拟募集资金总规模未超前期，以往经验看会通过资金分流作用引发市场的短期震荡。但鉴于市场对此已经有充分预期，等待借机入场者众，预计总体表现将波澜不惊，4月14-16日打新密集期扰动之后不排除市场情绪仍有宣泄机会。

至于公募基金直投港股，对A股资金可能带来一定的资金分流和估值比价效应，但实质影响还有限。政策层面，市场情绪已经进入亢奋状态，政策方面的微妙变化值得关注，包括新华社提示风险文章及IPO提速。4月16日中证500和50股指期货将亮相，仅有多头获利的趋势将改变，不排除引发中小盘股的大幅震荡，市场风格有望因此更平衡。

**转债估值跟踪**

整体压缩，有、无赎回压力品种估值走势分化如期出现。我们在中金转债四月份调查时曾提出，转债估值将总体持平但内部分化。

新券供给仍较慢，天士力可交换债、澳洋顺昌规模较小，且未必能在4月份发行。反而是随着股市的一波上涨，再次出现歌华等多只转债进入赎回倒计时，这样的情况下，转债供求失衡仍在加剧。

其次，股市预期方面，仍偏乐观，但分歧有所加大，对整体估值会产生压制作用。更关键的是，随着不少老券开始面临赎回压力，溢价率逐步向零值回归是必然现象。而新券虽然估值已经很高，但在稀缺性加重的背景下甚至不排除进一步小幅走高可能。

随着诸多个券溢价率的大幅压缩，且赎回日的临近，这类转债开始成为正股替代品，走势紧跟正股，但由于赎回在即，难有操作空间。

**热点个券**

民生转债：资产质量压制业绩表现，好在收入结构有所调整，转债仍看做Beta品种，目前价位（140元以下）仍有持有价值，145-150元区间开始关注兑现机会。

歌尔转债：业绩保持高速稳定增长，转债在6月19日进入赎回期，投资者在于时间赛跑，刚性资金的重点配置品种。

吉视转债：年报业绩不佳，转债价已突破150元，介入难度大、潜在上升空间已经不大，开始关注逢高兑现机会。

齐翔转债：业绩预警提示利润降幅较快，转债已经接近正股替代品。

条款跟踪方面，深燃发布赎回公告，歌华也达到触发条件，而冠城将在周一触发赎回条款，而海运、齐翔、齐峰和深机等一众转债将紧随其后。(完)