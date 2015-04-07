全球经济：IMF预估全球潜在经济增速将维持低位

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
* 发达国家潜在增速将微升至1.6%
* 新兴国家潜在增速将进一步下滑
* 货币政策仍面临向零利率靠拢的问题
路透华盛顿4月7日 - 国际货币基金组织(IMF)周二在一份研究中称，2007-09年金融危机过后，全球经济成长潜能严重受创，而且这种影响可能会持续数年，研究似乎暗示一段时间内利率应会维持在低位。
因人口老龄化及技术创新下降，在金融危机之前，较发达国家潜在增速便已放缓。
据IMF研究，2008-2014年间，民间投资和就业增长下降，使得这些国家年度潜在增速降至1.3%，比危机前水准低0.5个百分点。
全球财经首脑下周将齐聚华盛顿，参加IMF和世界银行春季会议，届时可能围绕这份研究讨论如何促进经济成长。IMF一年两次的全球经济展望就包含这份研究。
IMF称，未来五年，发达国家潜在年增速应会升至1.6%，仍低于危机前增幅，因此要减少公共和民间负债变得更加困难。
IMF称由于利率仍处于低点，“若发生不利于经济成长的冲击事件，发达经济体的货币政策可能得再度面对向零利率靠拢的问题。”
IMF同时指出，欧元区及日本需求疲弱，可能使其潜在成长力道低于预期。这份研究成果发布之后，IMF将于下周公布全球经济预估。
新兴市场方面，潜在年成长率在2008年至2014年间下滑至6.5%，较危机发生前下滑约两个百分点，预料未来五年将进一步降至5.2%，因人口老化、结构性限制抑制资本增长、以及生产力成长放缓等。
IMF提到，全球第二大经济体--中国潜在成长率可能面临更为严重的下修，因该国脱离投资导向经济、转型成为消费导向经济。
IMF呼吁富裕国家提振需求及投资，包括提供更多资金用于研究发展和基础建设。IMF并称发达经济体应该提高基础建设支出、松绑过度的管制、并改善教育品质。(完) (编译 李爽/张明钧; 审校 蔡美珍/艾茂林)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
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* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日