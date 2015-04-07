更新版 1-新债招标：台湾鸿海五年无担债以1.44%定价，七年期利率1.75%

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
(新增文末表格)
路透台北4月7日 - 全球最大消费电子产品代工厂--台湾鸿海 表示，其104-1期无担保公司债三年、五年、七年券利率分别以1.23%、1.44%、1.75%定价。
鸿海并指出，该期公司债两年及四年期券以1.10%及1.34%定价。
本次鸿海公司债总计发行76.5亿台币，募得价款将用以偿还短期负债。
鸿海本次公司债并未委托证券承销商对外公开承销。鸿海在中华信评的评等为"twAA+"。
以下为2015年指标公司债五年期的发行情况：
公司 招标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等
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鸿海 3月底 1.44%/不公布 twAA+
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开发金 3月底 1.42%/60亿 twAA
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台电 3月6日 1.43%/48亿 twAAA
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远东新世纪 1月 1.38%/26亿 twAA-
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富邦金 1月 1.38%/61亿 twAA
----------------------------------------------------(完)
参看鸿海相关新闻，请点选 (记者 詹静宜/高洁如；审校 张喜良)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日