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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 11:39 BJT

更新版 1-新债招标：台湾鸿海五年无担债以1.44%定价，七年期利率1.75%

(新增文末表格)

路透台北4月7日 - 全球最大消费电子产品代工厂--台湾鸿海 表示，其104-1期无担保公司债三年、五年、七年券利率分别以1.23%、1.44%、1.75%定价。

鸿海并指出，该期公司债两年及四年期券以1.10%及1.34%定价。

本次鸿海公司债总计发行76.5亿台币，募得价款将用以偿还短期负债。

鸿海本次公司债并未委托证券承销商对外公开承销。鸿海在中华信评的评等为"twAA+"。

以下为2015年指标公司债五年期的发行情况：

公司 招标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等

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鸿海 3月底 1.44%/不公布 twAA+

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开发金 3月底 1.42%/60亿 twAA

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台电 3月6日 1.43%/48亿 twAAA

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远东新世纪 1月 1.38%/26亿 twAA-

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富邦金 1月 1.38%/61亿 twAA

----------------------------------------------------(完)

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