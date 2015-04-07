《交易视点》中国债市资金充裕，短端收益率仍有较大下行空间--中信证券

路透上海4月7日 - 中国中信证券 固定收益率部最新信用周报称，预计七天资金利率中枢在3.0%-3.5%，资金面短期将保持充裕状态，短端产品收益率仍有较大的下行空间，投资者可选择中低评级短端产品进行配置。

季末时点后，资金面趋于缓解，资金出借意愿明显上升，短端市场收益率有所下行。

回顾3月份，七天资金利率全月均值4.48%，无论从历史来看，还是价格水平来看均属较高水平，此次迟来的宽松资金面符合预期。相较于资金利率，短端产品收益率下行并不明显。

**中票：三年左右中低评级债券仍是推荐配置主力**

上周中票市场交投有所活跃，收益率有所下行。从公布的官方PMI和汇丰PMI终值看，数据均有所回升，经济或有企稳信号，但仍需进一步经济和金融数据的确认。

在偏紧资金面、房地产政策放松和地方债超额供给的集中利空因素推升下，3月后半月债券市场快速调整，幅度达30-50BP、明显超出市场预期。

在偏弱基本面的背景下，上周二高至3.66%、4.29%的国债和国开债收益率水平反映了交易盘较为悲观的情绪。周三资金面趋于缓和，部分交易盘再次入场、收益率明显下行后小幅回调。

从趋势看，若资金面继续保持宽松，短期内收益率水平可能仍有小幅下行空间，但触及前期低点有较大难度，交易盘可利用超AAA、AAA品种适度参与。

上周ST湘鄂债利息及本金回售违约，但市场预期充分，且属个案，对债券市场冲击有限；中低评级债券信用利差大幅走扩的可能性不大。在目前偏震荡的市场环境里，三年左右中低评级债券仍是我们推荐配置的主要券种。

**民企违约风险不断爆发背景下，城投债性价比仍好**

上周城投债收益率基本稳定，7年提前还本的中西部地级城投债二级市场收益率维持在6.00%左右的水平。

上周国务院召开常务会议，地方政府债券纳入社保基金投资范围，并将企业债和地方政府债券投资比例从10%提高至20%。

根据2014年社保基金15,290亿的资产规模，投资企业债和地方政府债券的上限额为3,058亿元；相对于今年1.7万亿的发行量而言新增需求仍不足。

但总体而言，在民营企业信用违约风险不断爆发的背景下，城投债的性价比仍然较好，建议优选久期三年左右的产品进行配置。

**个券点评**

上周共有96只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,473.60亿元。

短融和超短融中，我们推荐15中粮SCP002、15国电集SCP001、15华能CP001、15五矿SCP002、15镇城投SCP002、15常州投资CP001、15亚泰SCP001；

私募票据中，我们推荐15淮南矿PPN001、15山煤PPN001；

企业债中，我们推荐15国网01、15国网02、15津铁投债（有担保）、15石国控债（有担保）、15洋口港债（有担保）、15武汉地铁01、15武汉地铁02。(完)