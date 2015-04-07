《交易视点》中国债市资金充裕，短端收益率仍有较大下行空间--中信证券

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海4月7日 - 中国中信证券 固定收益率部最新信用周报称，预计七天资金利率中枢在3.0%-3.5%，资金面短期将保持充裕状态，短端产品收益率仍有较大的下行空间，投资者可选择中低评级短端产品进行配置。
季末时点后，资金面趋于缓解，资金出借意愿明显上升，短端市场收益率有所下行。
回顾3月份，七天资金利率全月均值4.48%，无论从历史来看，还是价格水平来看均属较高水平，此次迟来的宽松资金面符合预期。相较于资金利率，短端产品收益率下行并不明显。
**中票：三年左右中低评级债券仍是推荐配置主力**
上周中票市场交投有所活跃，收益率有所下行。从公布的官方PMI和汇丰PMI终值看，数据均有所回升，经济或有企稳信号，但仍需进一步经济和金融数据的确认。
在偏紧资金面、房地产政策放松和地方债超额供给的集中利空因素推升下，3月后半月债券市场快速调整，幅度达30-50BP、明显超出市场预期。
在偏弱基本面的背景下，上周二高至3.66%、4.29%的国债和国开债收益率水平反映了交易盘较为悲观的情绪。周三资金面趋于缓和，部分交易盘再次入场、收益率明显下行后小幅回调。
从趋势看，若资金面继续保持宽松，短期内收益率水平可能仍有小幅下行空间，但触及前期低点有较大难度，交易盘可利用超AAA、AAA品种适度参与。
上周ST湘鄂债利息及本金回售违约，但市场预期充分，且属个案，对债券市场冲击有限；中低评级债券信用利差大幅走扩的可能性不大。在目前偏震荡的市场环境里，三年左右中低评级债券仍是我们推荐配置的主要券种。
**民企违约风险不断爆发背景下，城投债性价比仍好**
上周城投债收益率基本稳定，7年提前还本的中西部地级城投债二级市场收益率维持在6.00%左右的水平。
上周国务院召开常务会议，地方政府债券纳入社保基金投资范围，并将企业债和地方政府债券投资比例从10%提高至20%。
根据2014年社保基金15,290亿的资产规模，投资企业债和地方政府债券的上限额为3,058亿元；相对于今年1.7万亿的发行量而言新增需求仍不足。
但总体而言，在民营企业信用违约风险不断爆发的背景下，城投债的性价比仍然较好，建议优选久期三年左右的产品进行配置。
**个券点评**
上周共有96只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,473.60亿元。
短融和超短融中，我们推荐15中粮SCP002、15国电集SCP001、15华能CP001、15五矿SCP002、15镇城投SCP002、15常州投资CP001、15亚泰SCP001；
私募票据中，我们推荐15淮南矿PPN001、15山煤PPN001；
企业债中，我们推荐15国网01、15国网02、15津铁投债（有担保）、15石国控债（有担保）、15洋口港债（有担保）、15武汉地铁01、15武汉地铁02。(完)
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路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日