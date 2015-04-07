中俄能源：俄气称东线管道向中国输送天然气的时间不会推迟

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透莫斯科4月6日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom) 的发言人周一表示，俄罗斯天然气将按照计划从2019年开始向中国进行输送，不过输送管线建设要等到2022年才能全部完工。
俄气上周曾表示，大型“西伯利亚力量”管道工程建设要到2022年才能完成，比预定计划推迟三年，公司当时没有给出有关输气的具体细节。建设该管道旨在将天然气从东西伯利亚新气田输送到中国。
此前据直接了解俄气计划的三名消息人士对路透表示，俄罗斯可能推迟“西伯利亚力量”项目的完工时间，直到俄罗斯建好另外一个西线项目，即从现有气田向中国西部输气的“阿尔泰”管道。
“天然气将从2019年开始向中国输送。管道将在2022年全部建成，届时所有的输气泵站也都将竣工。该管线的输送能力将逐步提升至最高水平。”俄气发言人Sergei Kupriyanov说道。
去年9月，俄罗斯总统普京参加了“西伯利亚力量”的开工仪式。普京对于能源项目非常重视，因为油气销售占到俄罗斯预算收入的约一半。
Kupriyanov表示，“西伯利亚力量”最初在2019年将输送50亿立方米的天然气，最终输送能力将达380亿立方米。该项目总成本估算为8,000亿卢布（144亿美元）。
俄罗斯还在积极推进通过西线“阿尔泰”管道向中国每年出售300亿立方米天然气的计划。莫斯科希望在今年晚些时候与北京方面敲定该协议。（完）
(编译 高琦 审校 郑茵)
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路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日