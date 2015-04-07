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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 11:49 BJT

中国汇市：人民币早盘六连升，离岸汇率波动有限遏制升值空间

路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期 周二早盘六连升；受上周五国际美元创一个月新低带动，人民币中间价升至七周高点。交易员指出，因离岸人民币波动有限，境内人民币升值空间受限，另外中国央行引导即期升值预期不强，市场料延续稳中偏强走势。

他们并称，开盘大行做多人民币情绪较高，而汇价在6.19元往6.1850附近是200日平均线的位置，技术支撑较强，机构倾向在这附近获利了结，等待新的方向指引。

“央行现在没有迫切的升值期望，没有明显做升值动作，而客户的结汇量在上升，这也是央行希望的，”一城商行交易员表示，“远期客户结汇也不少，一年期美元兑人民币掉期点都下探至1610，完全回吐了年内涨幅。”

自3月3日人民币汇率创出29个月新低之后，汇价逐步企稳反弹，截止上周五收盘人民币已经基本收复了年初以来的跌幅。

北京时间11:18，人民币兑美元即期报6.1921元，上日收报6.195元。今日人民币兑美元中间价 为6.1305元，为2月16日以来的近两个月新高，上日中间价为6.1348元。

全球汇市方面，美元周二在亚洲市场上扬，非农就业数据导致的跌幅几乎全数扳回，欧元重新承压。上周五令人失望的美国就业报告令市场质疑美国升息的时间。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3125/6.3175，上日尾盘为6.3048。

北京时间11:18，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1962/6.1982元，上一交易日尾盘报6.1949元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 倪蔚丹/黄凯)
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