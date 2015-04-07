中国汇市：人民币早盘六连升，离岸汇率波动有限遏制升值空间

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期 周二早盘六连升；受上周五国际美元创一个月新低带动，人民币中间价升至七周高点。交易员指出，因离岸人民币波动有限，境内人民币升值空间受限，另外中国央行引导即期升值预期不强，市场料延续稳中偏强走势。
他们并称，开盘大行做多人民币情绪较高，而汇价在6.19元往6.1850附近是200日平均线的位置，技术支撑较强，机构倾向在这附近获利了结，等待新的方向指引。
“央行现在没有迫切的升值期望，没有明显做升值动作，而客户的结汇量在上升，这也是央行希望的，”一城商行交易员表示，“远期客户结汇也不少，一年期美元兑人民币掉期点都下探至1610，完全回吐了年内涨幅。”
自3月3日人民币汇率创出29个月新低之后，汇价逐步企稳反弹，截止上周五收盘人民币已经基本收复了年初以来的跌幅。
北京时间11:18，人民币兑美元即期报6.1921元，上日收报6.195元。今日人民币兑美元中间价 为6.1305元，为2月16日以来的近两个月新高，上日中间价为6.1348元。
全球汇市方面，美元周二在亚洲市场上扬，非农就业数据导致的跌幅几乎全数扳回，欧元重新承压。上周五令人失望的美国就业报告令市场质疑美国升息的时间。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3125/6.3175，上日尾盘为6.3048。
北京时间11:18，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1962/6.1982元，上一交易日尾盘报6.1949元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 倪蔚丹/黄凯)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日