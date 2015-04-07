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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 11:32 BJT

韩国汇市：韩元兑美元盘中下跌，因美元反弹

路透首尔4月7日 - 韩国韩元兑美元  周二中断此前
四个交易日的连涨，因美元在近日重挫后反弹。
    
    韩元兑美元跌0.4%至1,089.2。
    
    0300 GMT三年期公债6月期约 升0.06点至109.58。
    

                                 0300GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元             1,089.2        1,084.8
    日圆/韩元       9.1011/17         9.0768
    韩国公债期货 *         109.58         109.52
    韩国综合股价指数    2,045.01       2,046.43
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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