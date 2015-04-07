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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 11:46 BJT

离岸人民币：韩国信用卡公司Shinhan Card三年宝岛债以5%询价--消息

路透台北4月7日 - 两位消息人士周二指出，韩国信用卡公司Shinhan Card三年期宝岛债（在台湾发行的人民币债券）正以5.0%询价。

一消息人士称，Shinhan Card宝岛债预计募集发行金额约8亿人民币。

路透暂时未能联系到该公司对此评论。(完)

台湾人民币债券发行一览，请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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