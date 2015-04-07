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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 11:40 BJT

韩国股市：受获利了结拖累从高位回落，尽管三星电子初估业绩提振人气

“三星电子是第一家公布第一季度获利的大型公司，其获利好于预期，帮助提振了整体市场人气，但市场很快出现了获利了结，从而对指标股指构成了压力，”SK证券的分析师Kim Young-jun说。

三星电子预计1-3月当季利润为5.9万亿(兆)韩元(54.2亿美元)，低于上年同期水平，但高于汤森路透I/B/E/S调查的41位分析师平均预期5.3万亿韩元。

造船商分类指数 涨2.2%，受国际油价上涨提振。

韩国浦项钢铁 飙升5.3%，至249,000韩元，从近期跌势中反弹，受获利回升的预期提振。 (完)
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