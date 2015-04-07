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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 11:32 BJT

《汇市简讯》美元指数处于窄幅区间，趋势信号向下

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* 美元指数开高0.5%，扳回上周五一半跌幅，亚洲交易时段呈窄幅区间走势

* 今晚美国将公布的Jolts职位空缺数据可能较为温和(link.reuters.com/xab54w)

* 动能指标，20日波林格区间及五日、10日、20日移动均线均向下

* 出现负面信号，但目前没有真正确认

* 纽约汇市所处96.32/97.23区间为初步支撑/阻力位

* 图表 link.reuters.com/zab54w (完)

(编译 于春红; 审校 高琦)
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