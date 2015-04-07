中国企业：最大企业订餐平台美餐完成1.4亿元C轮融资，大众点评领投

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海4月7日 - 中国最大的企业订餐平台--美餐（meican.com)近日完成C轮1.4亿元人民币的融资，由国内领先的城市生活服务消费平台大众点评网领投，凯鹏华盈（KPCB）、诺基亚成长基金和挚信资本跟投。
大众点评网新闻稿指出，C 轮融资完成之后，美餐的管理团队仍为公司最大股东，继续拥有对公司的控制权。此前，美餐的A轮和B轮融资已获得凯鹏华盈（KPCB）、诺基亚成长基金和挚信资本的参与，诺基亚成长基金是诺基亚 旗下一个独立的风险投资机构。
大众点评首席战略官姜跃平表示，“此次战略投资不仅是大众点评在开放战略下又一个细分领域的服务延伸，也意味着大众点评向本地生活O2O全平台的目标更进了一步。”
大众点评和美餐周二达成深度战略合作协议。他指出，美餐在服务企业用户上有多年经验的沉淀，未来双方将可以企业用餐作为入口，切入企业用户的吃喝玩乐服务，服务更多的用户。
美餐成立于2011年，目前覆盖北京、上海、广州、深圳、成都等城市，为上千家企业客户员工提供在线订餐，以及商务用餐、团队自助餐等服务。美餐目前年交易额已达数亿元，营收同比增长超800%，佣金率超过10%，大大领先于行业平均水平。
去年初，腾讯 入股大众点评，获得后者两成股权。去年以来，大众点评加速其O2O（线上线下）战略的实施，陆续投资了多家餐饮ERP软件商股权，迅速扩大其在线下餐饮业的布局，并入股国内最大的外卖订餐平台--饿了么(ele.me)。 （完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日