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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 11:55 BJT

《汇市简讯》美元/坡元多头走势未变，金管局将于下周公布政策声明

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* 美元/坡元在少量获利了结抛盘打压下脱离高位，不过买盘抑制了跌势

* 市场仍看多美元/坡元，因预期新加坡金管局将进一步放宽货币政策

* 金管局将于4月14日0000GMT公布半年度政策声明

* 同时新加坡将公布第一季国内生产总值(GDP)初估值

* 美元/坡元最新报1.3563-66，迄今在1.3540-75区间交投(完)

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