《中国债市每日综述》心态仍弱长债收益率续涨，资金宽松助IRS陡峭下行

* 心态仍弱长债收益率续涨，短端情况稍好

* 宽资金及逆回购利率再降，助IRS陡峭化下行

* 国开五期新债结果接近二级，倍数中规中矩

* 现券调整可能尚未结束

路透上海4月7日 - 中国清明假期过后，银行间市场周二现券和利率互换(IRS)走势背离。其中以长债为主的收益率续涨，10年国开债升约5-6个基点(bp)；IRS则陡峭化下行，一年期以近10个bp幅度领先。

交易员称，资金面进一步走宽，而且公开市场逆回购利率再降，利好短券，与长债相比，目前介入风险有限；长端方面，虽然收益率继续向上的空间也不大，但下行需要更多利好或情绪改善推动。

新债发行方面，国开行下午招标的五期固息债，整体与二级偏差不大，投标倍数亦可算中规中矩。

上海一银行交易员表示，10年国开债等收益率继续上行，而短端情况略好。总的来说，现券调整应该尚未结束，“但估计(收益率继续向上)幅度不大了吧，资金利率这么低了。”

他同时强调，虽然收益率向上空间有限，但受地方债大量供给等问题压制，若没有利好刺激，下行动力也十分有限。

10年金融债活跃券种150205券最新报价 在4.2300%/4.1700%，上一交易日尾盘为4.1600%/4.1200%。

另一交易员指出，与长债相比，资金宽松预期较为明确，更利好短券，择机介入风险有限。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报96.805元人民币，较上日结算价跌0.26%；10年期国债主力合约T1509 收报95.930元，较上日结算价跌0.17%。

**逆回购利率再降支撑乐观预期**

银行间资金市场周二全线宽松，其中标志性的七天期品种续降至3.24%附近，至去年11月中下旬低位。近一个月以来，累计跌幅已超过150个基点(bp)。

央行公开市场七天期逆回购利率春节后第四次下降，支撑未来资金价格乐观预期。交易员称，货币市场各期限资金融出均充裕，在央行引导融资成本下行意图之下，利率有望继续走低。

“(资金)很宽松，出钱不多的还好，出钱多的会有压力，只好减点成交了。”华中一银行交易员表示。

央行公开市场今日进行了200亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率降10个bp至3.45%，为春节后的第四次下行。

华南一银行交易员并称，回购开盘利率走低，令机构对资金面预期更加乐观，融出意愿进一步加强。目前各个期限资金供给均较充裕，14天、21天等跨IPO期限的资金也不难借到。

证监会公布的最新一批30家新股发行批文显示，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日，其中下周二(14日)是15家新股的网上申购日。