中国债市动态：现券收益率续涨，逆回购利率再降难对冲供给压力

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周二早盘现券收益率继续小涨。交易员称，尽管近期资金面充裕态势不改，回购利率节节走低，央行亦顺势而为调降逆回购利率，但在地方债置换及利率债发行等供给密集施压背景下，现券疲弱态势仍在延续。
利率互换(IRS)方面，在回购定盘利率走低带动下，IRS曲线整体下行超10个基点。虽然新股IPO下周启动在即，市场资金面预期尚平稳，不过短期对债市恐难有提振；关注下午国开行新债招标需求情况。
“收益率还在上啊，逆回购利率出来的时候也就下了一两个(基)点，立马就掉头向上了，供给太大了没办法，”上海一银行交易员称。
央行公开市场周二逆回购操作小幅缩量，利率则再降10个基点(bp)，为今年春节后第四次下调；近期二级市场资金价格持续快速下行，目前水平已明显低于逆回购，今日公开市场利率走低的跟跌意味更浓。
上述交易员并介绍，国开债长端收益率上行5个基点左右，国债大概2-3个基点，主要是因为地方债置换的压力不小，而本身利率债的发行量也在加大。
在中国财政部3月发布1万亿元人民币的地方政府债券置换存量债务办法后，首个省级的置换额度出台。安徽省经财政部核定，获得第一批置换额度322亿元，置换后的融资成本将降低到5%左右。
据路透统计，本周利率债招标发行总量将逾1,000亿元，包括今日下午的国开行260亿元五期债，明日的300亿元10年期国债和120亿元进出口行新债，以及周四的200亿元农发债和周五的220亿元一年国债。
华南一银行交易员认为，资金面宽松及价格走低尚难对冲供给带来的压力，对于短债而言，市场前期亦已经渗透一定宽松预期，利差较薄，只是不确定央行的价格底线在哪里，除非回购利率还能超预期走低，不然对债市提振有限。
剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 在4.2200%/4.1800%，上日尾盘为4.1600%/4.1200%。
五年国债期货主力合约TF1506 早盘收报96.935元，较上日结算价跌0.125元，或0.13%。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日