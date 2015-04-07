中国债市动态：现券收益率续涨，逆回购利率再降难对冲供给压力

路透上海4月7日 - 中国银行间市场周二早盘现券收益率继续小涨。交易员称，尽管近期资金面充裕态势不改，回购利率节节走低，央行亦顺势而为调降逆回购利率，但在地方债置换及利率债发行等供给密集施压背景下，现券疲弱态势仍在延续。

利率互换(IRS)方面，在回购定盘利率走低带动下，IRS曲线整体下行超10个基点。虽然新股IPO下周启动在即，市场资金面预期尚平稳，不过短期对债市恐难有提振；关注下午国开行新债招标需求情况。

“收益率还在上啊，逆回购利率出来的时候也就下了一两个(基)点，立马就掉头向上了，供给太大了没办法，”上海一银行交易员称。

央行公开市场周二逆回购操作小幅缩量，利率则再降10个基点(bp)，为今年春节后第四次下调；近期二级市场资金价格持续快速下行，目前水平已明显低于逆回购，今日公开市场利率走低的跟跌意味更浓。

上述交易员并介绍，国开债长端收益率上行5个基点左右，国债大概2-3个基点，主要是因为地方债置换的压力不小，而本身利率债的发行量也在加大。

在中国财政部3月发布1万亿元人民币的地方政府债券置换存量债务办法后，首个省级的置换额度出台。安徽省经财政部核定，获得第一批置换额度322亿元，置换后的融资成本将降低到5%左右。

据路透统计，本周利率债招标发行总量将逾1,000亿元，包括今日下午的国开行260亿元五期债，明日的300亿元10年期国债和120亿元进出口行新债，以及周四的200亿元农发债和周五的220亿元一年国债。

华南一银行交易员认为，资金面宽松及价格走低尚难对冲供给带来的压力，对于短债而言，市场前期亦已经渗透一定宽松预期，利差较薄，只是不确定央行的价格底线在哪里，除非回购利率还能超预期走低，不然对债市提振有限。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 在4.2200%/4.1800%，上日尾盘为4.1600%/4.1200%。