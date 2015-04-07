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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 12:41 BJT

澳新汇市：澳元劲升1%，此前澳洲央行维持利率不变

路透悉尼4月7日 - 澳元兑美元 周二大幅上涨，之前澳洲央行维持利率不变，引发一波空头回补。

澳元/美元一度涨至0.7697美元，最新报0.7674，日内上升1.1%。上周澳元触及六年低点。(完)

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