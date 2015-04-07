版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 12:41 BJT

《汇市简讯》澳元/美元小涨，此前澳洲央行维持利率不变

0432GMT

* 澳洲央行维持利率不变后，澳元/美元从公布决定前的0.7605附近涨至0.7697

* 市场此前反应本次有70%的降息机率，所以澳洲央行维持利率不变的决定令市场稍微感到意外

* 阻力位在0.7939/0.7534跌势的61.8%回档位0.7785

* 如果升逾0.7800，那么将上看3月24日趋势高位0.793

* 澳洲央行维持温和基调，所以澳元进一步上涨或将为卖出机会(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐