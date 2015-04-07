版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 13:36 BJT

《SAFT专栏》美国数据变差，但利率前景让投资者欣喜

失业率持稳于5.5%，美联储认为5-5.2%的失业率不会引发不必要的通胀。延续3月之前理想状况的空间已经不大，到了明年就业市场情况无疑将推升通胀压力。

而且，薪资涨幅即便在较为疲弱的月份，幅度也仍然不小，说明在不受天气或能源生产突然放缓影响的领域，整体形势依然颇为强劲。

核心论点认为，今年余下时间形势会继续保持强劲，这一看法的立足依据认为消费者会开始将能源方面的节余用于购物，近期相当不错的汽车销售和租赁数据可能暗示了这一点，同时就业市场底层(沃尔玛、麦当劳等)的薪资连续增长，也证明这是一种趋势而非一场公关活动。

如果情况是这样，美联储将面临另外一个问题。联储自身对未来利率走向的预测在市场看来不再是那么不合理，市场对此的反应将会是抛售那些会受升息或通胀影响的投资。

这种描述几乎对一切都适用，因此当好消息来临时，市场的反应可能会非常强烈。(完)

(译文审校 王兴亚/王颖/徐文焰/杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐