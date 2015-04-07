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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 13:15 BJT

《即时观点》澳洲央行维持利率不变，但仍敞开未来降息大门

市场反应：

澳洲央行政策宣布之后，澳元兑美元 从0.7608跃升至0.7670。银行间汇率期货<0#YIB:>大幅下挫，因为市场之前押注央行本周降息。投资者也降低对5月降息的预期。

背景：

路透调查中的25名分析师，有11名预计本周降息，而多数分析师预计在下次行动之前会暂时按兵不动。市场仍预计今年将进一步降息大约50个基点。

采取行动的压力有所上升，因铁矿石价格跌至新低，损及出口获利、公司获利和税收。

全球各国央行纷纷放松政策，意味着澳洲央行需要跟进行动，即使只是为了阻止澳元升值。(完) (编译 孙茉莉/张若琪/杜明霞/李爽/秦德兴/王颖；审校 高琦/王兴亚/李爽/徐文焰)
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