版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 12:56 BJT

《汇市简讯》澳洲央行维持温和基调，澳元/美元涨势受限

0445GMT

* 澳洲央行维持利率不变后，澳元/美元涨势相对受到抑制

* 澳元/美元应声弹升至0.7697后，遭到宏观基金逢高抛售

* 澳洲央行保持温和基调，维持对澳元的看空观点

* 澳洲央行希望澳元/美元走贬，可能将在未来几个月降息

* 支撑位目前在0.7605/10，处在澳洲央行公布利率决定前的交投水准

* 在0.7700稍下方已形成双顶形态，如果突破，则目标位为0.7785(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐