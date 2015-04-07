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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 13:18 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币因美元走强下跌，但台币触及逾四个月高位

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            119.57    119.53   -0.03   +0.08    119.66
    坡元            1.3553    1.3545   -0.06   -2.16    1.3260
    台币          30.990    31.303   +1.01   +2.35    31.718
    韩元           1089.05   1084.80   -0.39   +0.94   1099.30
    泰铢             32.49     32.50   +0.03   +1.26     32.90
    菲律宾披索       44.52     44.39   -0.28   +0.46     44.72
    印尼卢比      12980.00  12957.00   -0.18   -4.62  12380.00
    印度卢比       62.30     62.18   -0.18   +1.18     63.03
    马币            3.6305    3.6315   +0.03   -3.69    3.4965
    人民币          6.1919    6.1950   +0.05   +0.20    6.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 王颖/张若琪 审校 李春喜)
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