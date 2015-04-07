《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月7日

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *红豆集团 45 8 9 4/8簿记建档 建设银行 AA 4/9 4/10
江苏银行 ======================================================================================= *江西高速 100 6 6 4/8簿记建档 民生银行 AAA(大公国际) 4/9 4/10 公路投资集团 AA+(中债资信) ======================================================================================= *山西潞安 120 20 9 4/8簿记建档 建设银行 AAA 4/9 4/10 矿业集团 交通银行 ======================================================================================= *漳州市 70 10 9 4/8簿记建档 兴业银行 AA+(东方金诚) 4/9 4/10 九龙江集团 AA(联合资信)
AA-(中债资信) ======================================================================================= *南方水泥 150 20 8 4/8簿记建档 招商银行 AA+(新世纪) 4/10 4/13
民生银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *山东黄金集团 200 20 7 4/8簿记建档 中国银行 AAA 4/10 4/13
招商银行 ======================================================================================= *光明食品集团 200 30 6 4/8簿记建档 中国银行 AAA(新世纪) 4/10 4/13
中信银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= *广西玉柴机器 20 4 1 4/8簿记建档 国开行 AA+(联合资信) 4/9 4/10
工商银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *中铝公司 450 30 9 4/8-4/9簿记 北京银行 AAA(中诚信) 4/10 4/13
民生银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= 厦门信达 30 5 3 4/8簿记建档 进出口行 AA 4/9 4/10 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *西部证券 23 11 3 4/10招标 浦发银行 AA 4/13 4/14 (最高发行余额) ======================================================================================= *长城证券 24 5 3 4/10招标 中信银行 AA 4/13 4/14
(最高发行余额) ======================================================================================= *中投证券 35 17.5 3 4/10招标 建设银行 AAA 4/13 4/14
(最高发行余额) ======================================================================================= *启东华虹电子 9 3 12 4/10簿记建档 工商银行 AA- 4/13 4/14 ======================================================================================= *深赤湾 16 3 12 4/10簿记建档 招商银行 AA+ 4/13 4/14 ======================================================================================= *漳州市 5 5 12 4/14簿记建档 兴业银行 AA+(东方金诚)4/15 4/16 九龙江集团 AA(联合资信) ======================================================================================= *中国建筑 15 5 12 4/14簿记建档 兴业银行 AA+ 4/15 4/16 第八工程局 ======================================================================================= 国都证券 25 9 3 4/8招标 中信建投证券 AA+ 4/9 4/10
(最高发行余额) ======================================================================================= 华融证券 30 10 3 4/8招标 邮储银行等 AA+ 4/9 4/10
(最高发行余额) ======================================================================================= 成都兴蓉投资 4 1 6 4/8簿记建档 广发银行 AA+ 4/9 4/10 (2015年第二期) ======================================================================================= 成都兴蓉投资 4 1 6 4/8簿记建档 广发银行 AA+ 4/9 4/10 (2015年第三期) ======================================================================================= 奇瑞汽车 54 20 12 4/8簿记建档 国开行 AA 4/10 4/13
工商银行 ======================================================================================= 国电集团 43 43 12 4/8簿记建档 中国银行 AAA 4/10 4/13
工商银行 ======================================================================================= 天沃科技 8 3 12 4/8簿记建档 建设银行 AA 4/9 4/10 ======================================================================================= 安徽省投资 30 20 12 4/8簿记建档 光大银行 AAA 4/9 4/10 集团 ======================================================================================= 首都旅游集团 21 9 12 4/8簿记建档 中信银行 AAA 4/10 4/13 ======================================================================================= 南钢股份 30 10 12 4/8簿记建档 浦发银行 AA 4/10 4/13
国泰君安证券 ======================================================================================= 京城机电控股 27 17 9 4/9簿记建档 中信银行 AA+ 4/10 4/13
北京银行 ======================================================================================= 中金公司 25 8 3 4/9招标 农业银行等 AAA 4/10 4/13
(最高发行余额) ======================================================================================= 华泰证券 121 30 3 4/9招标 中国银行等 AAA 4/10 4/13 (最高发行余额) ======================================================================================= 天津医药集团 10 5 12 4/9簿记建档 民生银行 AA+ 4/10 4/13 ======================================================================================= 美克投资集团 9 5 12 4/9-4/10簿记 国开行 AA- 4/13 4/14 ======================================================================================= 华能国际 50 50 12 4/10簿记建档 建设银行 AAA 4/13 4/14 ======================================================================================= 鹏鹞环保 5.6 3 12 4/13-4/14簿记 招商银行 AA- 4/15 4/16 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *新誉集团 10 5 3 4/10簿记建档 建设银行 AA 4/13 4/14 ======================================================================================= 内蒙古高等级 60 30 永续中票 4/7-4/8簿记 招商银行 AA+ 4/9 4/10 公路建设开发 (品种一、二初始发行规模分别为20亿元和10亿元，可双向回拨)
(品种一每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年期票面利率上调300bp)
(品种二每7年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第8年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 龙岩工贸 6 3 5 4/8簿记建档 国开行 AA 4/9 4/10 发展集团 交通银行 ======================================================================================= 绍兴城建 10 6.6 5 4/8簿记建档 国开行 AA+ 4/9 4/10 投资集团 ======================================================================================= 中国有色 60 30 永续中票 4/8簿记建档 工商银行 AAA 4/10 4/13 矿业集团 渤海银行
(品种一、二初始发行规模各15亿元，可双向回拨)
(品种一每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp)
(品种二每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 合肥华泰集团 8 2 3 4/8簿记建档 浦发银行 AA- 4/9 4/10 ======================================================================================= 安徽国贸集团 14 6 5 4/9簿记建档 民生银行 AA 4/10 4/13 ======================================================================================= 江苏阳光 7 7 3 4/9-4/10簿记 工商银行 AA- 4/13 4/14
北京银行 ======================================================================================= 亚泰集团 20 10 5 4/10簿记建档 广发银行 AA 4/13 4/14 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
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路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日