《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月7日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *红豆集团 45 8 9 4/8簿记建档 建设银行 AA 4/9 4/10

江苏银行 ======================================================================================= *江西高速 100 6 6 4/8簿记建档 民生银行 AAA(大公国际) 4/9 4/10 公路投资集团 AA+(中债资信) ======================================================================================= *山西潞安 120 20 9 4/8簿记建档 建设银行 AAA 4/9 4/10 矿业集团 交通银行 ======================================================================================= *漳州市 70 10 9 4/8簿记建档 兴业银行 AA+(东方金诚) 4/9 4/10 九龙江集团 AA(联合资信)

AA-(中债资信) ======================================================================================= *南方水泥 150 20 8 4/8簿记建档 招商银行 AA+(新世纪) 4/10 4/13

民生银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *山东黄金集团 200 20 7 4/8簿记建档 中国银行 AAA 4/10 4/13

招商银行 ======================================================================================= *光明食品集团 200 30 6 4/8簿记建档 中国银行 AAA(新世纪) 4/10 4/13

中信银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= *广西玉柴机器 20 4 1 4/8簿记建档 国开行 AA+(联合资信) 4/9 4/10

工商银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *中铝公司 450 30 9 4/8-4/9簿记 北京银行 AAA(中诚信) 4/10 4/13

民生银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= 厦门信达 30 5 3 4/8簿记建档 进出口行 AA 4/9 4/10 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *西部证券 23 11 3 4/10招标 浦发银行 AA 4/13 4/14 (最高发行余额) ======================================================================================= *长城证券 24 5 3 4/10招标 中信银行 AA 4/13 4/14

(最高发行余额) ======================================================================================= *中投证券 35 17.5 3 4/10招标 建设银行 AAA 4/13 4/14

(最高发行余额) ======================================================================================= *启东华虹电子 9 3 12 4/10簿记建档 工商银行 AA- 4/13 4/14 ======================================================================================= *深赤湾 16 3 12 4/10簿记建档 招商银行 AA+ 4/13 4/14 ======================================================================================= *漳州市 5 5 12 4/14簿记建档 兴业银行 AA+(东方金诚)4/15 4/16 九龙江集团 AA(联合资信) ======================================================================================= *中国建筑 15 5 12 4/14簿记建档 兴业银行 AA+ 4/15 4/16 第八工程局 ======================================================================================= 国都证券 25 9 3 4/8招标 中信建投证券 AA+ 4/9 4/10

(最高发行余额) ======================================================================================= 华融证券 30 10 3 4/8招标 邮储银行等 AA+ 4/9 4/10

(最高发行余额) ======================================================================================= 成都兴蓉投资 4 1 6 4/8簿记建档 广发银行 AA+ 4/9 4/10 (2015年第二期) ======================================================================================= 成都兴蓉投资 4 1 6 4/8簿记建档 广发银行 AA+ 4/9 4/10 (2015年第三期) ======================================================================================= 奇瑞汽车 54 20 12 4/8簿记建档 国开行 AA 4/10 4/13

工商银行 ======================================================================================= 国电集团 43 43 12 4/8簿记建档 中国银行 AAA 4/10 4/13

工商银行 ======================================================================================= 天沃科技 8 3 12 4/8簿记建档 建设银行 AA 4/9 4/10 ======================================================================================= 安徽省投资 30 20 12 4/8簿记建档 光大银行 AAA 4/9 4/10 集团 ======================================================================================= 首都旅游集团 21 9 12 4/8簿记建档 中信银行 AAA 4/10 4/13 ======================================================================================= 南钢股份 30 10 12 4/8簿记建档 浦发银行 AA 4/10 4/13

国泰君安证券 ======================================================================================= 京城机电控股 27 17 9 4/9簿记建档 中信银行 AA+ 4/10 4/13

北京银行 ======================================================================================= 中金公司 25 8 3 4/9招标 农业银行等 AAA 4/10 4/13

(最高发行余额) ======================================================================================= 华泰证券 121 30 3 4/9招标 中国银行等 AAA 4/10 4/13 (最高发行余额) ======================================================================================= 天津医药集团 10 5 12 4/9簿记建档 民生银行 AA+ 4/10 4/13 ======================================================================================= 美克投资集团 9 5 12 4/9-4/10簿记 国开行 AA- 4/13 4/14 ======================================================================================= 华能国际 50 50 12 4/10簿记建档 建设银行 AAA 4/13 4/14 ======================================================================================= 鹏鹞环保 5.6 3 12 4/13-4/14簿记 招商银行 AA- 4/15 4/16 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *新誉集团 10 5 3 4/10簿记建档 建设银行 AA 4/13 4/14 ======================================================================================= 内蒙古高等级 60 30 永续中票 4/7-4/8簿记 招商银行 AA+ 4/9 4/10 公路建设开发 (品种一、二初始发行规模分别为20亿元和10亿元，可双向回拨)

(品种一每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年期票面利率上调300bp)

(品种二每7年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第8年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 龙岩工贸 6 3 5 4/8簿记建档 国开行 AA 4/9 4/10 发展集团 交通银行 ======================================================================================= 绍兴城建 10 6.6 5 4/8簿记建档 国开行 AA+ 4/9 4/10 投资集团 ======================================================================================= 中国有色 60 30 永续中票 4/8簿记建档 工商银行 AAA 4/10 4/13 矿业集团 渤海银行

(品种一、二初始发行规模各15亿元，可双向回拨)

(品种一每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp)

(品种二每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 合肥华泰集团 8 2 3 4/8簿记建档 浦发银行 AA- 4/9 4/10 ======================================================================================= 安徽国贸集团 14 6 5 4/9簿记建档 民生银行 AA 4/10 4/13 ======================================================================================= 江苏阳光 7 7 3 4/9-4/10簿记 工商银行 AA- 4/13 4/14

北京银行 ======================================================================================= 亚泰集团 20 10 5 4/10簿记建档 广发银行 AA 4/13 4/14 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)