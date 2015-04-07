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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 13:48 BJT

印度央行：维持利率在7.50%不变，符合预期

路透孟买4月7日 - 印度央行周二维持指标利率在7.50%不变，因暴雨使食品价格产生不确定性，央行希望等待通胀形势变得更加明晰，并给予银行业更多时间来消化此前的降息。

路透调查的40位分析师中，大多数预计印度央行维持指标利率 不变。

印度央行今年已经两次降息，共调降50个基点，旨在提振经济成长。两次降息都是在例行政策评估会议之外做出的。(完)

(编译 王兴亚；审校 李春喜)
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