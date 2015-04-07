《全球汇市》美元自非农数据后的低点反弹，澳元因央行决议跳涨1%

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0942 1.0921 +0.19 -9.55 1.2097
美元/日圆 119.49 119.52 -0.03 -0.16 119.68
欧元/日圆 130.75 130.53 +0.17 -9.69 144.78
美元/瑞郎 0.9559 0.9584 -0.26 -3.84 0.9941
英镑/美元 1.4913 1.4878 +0.24 -4.24 1.5573
美元/加元 1.2452 1.2477 -0.20 +7.18 1.1618
澳元/美元 0.7704 0.7589 +1.52 -5.68 0.8168
新西兰元/美元 0.7545 0.7539 +0.08 -3.23 0.7797
澳元/日圆 92.070 90.700 +1.51 -5.81 97.750
新西兰元/日圆 90.160 90.110 +0.06 -3.38 93.310
英镑/日圆 178.20 177.82 +0.21 -4.39 186.38
澳元/新西兰元 1.0208 1.0060 +1.47 -2.49 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 秦德兴/杜明霞/李春喜/张若琪/王颖/王兴亚)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日