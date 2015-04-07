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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 14:00 BJT

《全球汇市》美元自非农数据后的低点反弹，澳元因央行决议跳涨1%

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0942 1.0921 +0.19 -9.55 1.2097

美元/日圆 119.49 119.52 -0.03 -0.16 119.68

欧元/日圆 130.75 130.53 +0.17 -9.69 144.78

美元/瑞郎 0.9559 0.9584 -0.26 -3.84 0.9941

英镑/美元 1.4913 1.4878 +0.24 -4.24 1.5573

美元/加元 1.2452 1.2477 -0.20 +7.18 1.1618

澳元/美元 0.7704 0.7589 +1.52 -5.68 0.8168

新西兰元/美元 0.7545 0.7539 +0.08 -3.23 0.7797

澳元/日圆 92.070 90.700 +1.51 -5.81 97.750

新西兰元/日圆 90.160 90.110 +0.06 -3.38 93.310

英镑/日圆 178.20 177.82 +0.21 -4.39 186.38

澳元/新西兰元 1.0208 1.0060 +1.47 -2.49 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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