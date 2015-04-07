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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 13:57 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳元大涨，此前澳洲央行意外维持利率不变

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* 澳元/美元涨1.49%，欧元/美元升0.19%，澳元/新西兰元涨1.44%，美元/韩元升0.46%

* 日股日经指数尾盘上涨0.89%，中国沪综指午后上升1.82%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.31%，美债收益率报1.8952%，美国原油跌0.54%

* 中国资金面宽松七天回购续降，逆回购再下调支撑乐观预期

* 澳洲央行维持利率不变，但仍敞开未来降息大门

(完)

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