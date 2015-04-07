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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 16:49 BJT

欧元区数据：4月SENTIX投资者信心续升，创2007年8月以来最高

欧元区投资人对于现况的乐观程度为2011年7月以来最高，暗示对希腊可能脱离欧元区的顾虑对景气并无明显影响。

欧元兑美元第一季下跌11%之多，受上月欧洲央行实施1万亿(兆)欧元购债计划以提振欧元区经济的影响。

不过追踪德国的指数则是在4月下跌至31.4，此前该指数于上月触及纪录新高。Sentix表示，分项指数仍显示德国自身的经济情况仍旧强劲。

这项调查涵盖953名投资人，调查期间为4月2-4日。(完) (编译 蔡美珍/陈宗琦；审校 李婷仪/艾茂林)
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