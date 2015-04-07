表格：欧元区2月PPI较上月升0.5%，较上年同期降2.8%

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透布鲁塞尔4月7日 - 欧盟统计局周二公布，欧元区2月生产者物价指数(PPI)较前月 上升0.5%，较上年同期下滑2.8%(路透调查预估分别上升0.1%和下滑3.0%)。 以下为具体数据(变动百分比,%): 较上月变化 2014年 2014年 2014年 2014年 2015年 2015年 9月 10月 11月 12月 1月 2月 全部产业 0.2 -0.3 -0.3 -1.0 -1.1 0.5 半成品 -0.1 -0.1 -0.2 -0.5 -0.5 -0.2 能源 1.0 -0.7 -0.7 -3.1 -3.5 2.0 资本财 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 耐用消费品 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.1 非耐用消费品 -0.3 -0.5 -0.1 -0.1 -0.1 0.1 较上年同期变化 2014年 2014年 2014年 2014年 2015年 2015年 9月 10月 11月 12月 1月 2月 全部产业 -1.5 -1.3 -1.6 -2.7 -3.5 -2.8 半成品 -0.5 -0.4 -0.5 -1.0 -1.7 -1.8 能源 -4.6 -4.1 -4.9 -8.3 -10.5 -8.1 资本财 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 耐用消费品 1.0 1.1 1.1 1.2 0.9 1.0 非耐用消费品 -0.6 -0.8 -0.8 -1.0 -1.0 -0.9(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日