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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 17:23 BJT

表格：欧元区2月PPI较上月升0.5%，较上年同期降2.8%

路透布鲁塞尔4月7日 - 欧盟统计局周二公布，欧元区2月生产者物价指数(PPI)较前月
上升0.5%，较上年同期下滑2.8%(路透调查预估分别上升0.1%和下滑3.0%)。
    
    以下为具体数据(变动百分比,%):
    
    较上月变化
                   2014年  2014年  2014年  2014年  2015年  2015年
                     9月     10月    11月    12月     1月     2月
    全部产业        0.2     -0.3     -0.3    -1.0     -1.1    0.5
    半成品         -0.1     -0.1     -0.2    -0.5     -0.5   -0.2
    能源            1.0     -0.7     -0.7    -3.1     -3.5    2.0
    资本财          0.1      0.0      0.0     0.0      0.2    0.0
    耐用消费品      0.1      0.1      0.0     0.1      0.3    0.1
    非耐用消费品   -0.3     -0.5     -0.1    -0.1     -0.1    0.1
    
    较上年同期变化
                   2014年  2014年   2014年  2014年  2015年  2015年
                     9月     10月    11月     12月     1月     2月
    全部产业       -1.5     -1.3     -1.6     -2.7     -3.5    -2.8
    半成品         -0.5     -0.4     -0.5     -1.0     -1.7    -1.8
    能源           -4.6     -4.1     -4.9     -8.3     -10.5   -8.1
    资本财          0.5      0.5      0.6      0.6      0.7     0.7
    耐用消费品      1.0      1.1      1.1      1.2      0.9     1.0
    非耐用消费品   -0.6     -0.8     -0.8     -1.0     -1.0    -0.9(完)
  
 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
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