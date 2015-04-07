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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 14:26 BJT

《综述》澳洲央行按兵不动，但仍敞开宽松大门

“上个月铁矿石价格下跌25%不足以促使这次会议降息，但将来会。”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong称。

“贸易条件下降及其对国民收入和经济增长的影响，将导致进一步降息。”

然而有有利迹象显示，刺激举措正对消费者支出发挥冀望的影响。

澳洲统计局公布的数据显示，2月零售销售上升0.7%，远高于市场预估的增0.4%；1月零售销售上修为上升0.5%。

行业数据则显示3月和2月新车销售都分别创当月最高记录。3月新车销售受运动型车(运动休旅车，SUV)需求火热的提振下，较上年同期增长8%。

利率偏低也助长投资者对悉尼的房屋需求，据房地产谘询顾问公司RP Data，房价过去一年上涨了13%以上。

市场泡沫如此之甚，监管机构已收紧银行标准，并扬言将调高那些放款过于无节制银行的资本要求。

澳洲零售销售、家庭消费等相关图表：

link.reuters.com/zew92t

link.reuters.com/kuq85s

link.reuters.com/mer46s

link.reuters.com/wyd26s (完)

(编译 王兴亚/杜明霞/张若琪 审校 孙茉莉/艾茂林/高琦)
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