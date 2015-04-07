《综述》澳洲央行按兵不动，但仍敞开宽松大门

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
“上个月铁矿石价格下跌25%不足以促使这次会议降息，但将来会。”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong称。
“贸易条件下降及其对国民收入和经济增长的影响，将导致进一步降息。”
然而有有利迹象显示，刺激举措正对消费者支出发挥冀望的影响。
澳洲统计局公布的数据显示，2月零售销售上升0.7%，远高于市场预估的增0.4%；1月零售销售上修为上升0.5%。
行业数据则显示3月和2月新车销售都分别创当月最高记录。3月新车销售受运动型车(运动休旅车，SUV)需求火热的提振下，较上年同期增长8%。
利率偏低也助长投资者对悉尼的房屋需求，据房地产谘询顾问公司RP Data，房价过去一年上涨了13%以上。
市场泡沫如此之甚，监管机构已收紧银行标准，并扬言将调高那些放款过于无节制银行的资本要求。
澳洲零售销售、家庭消费等相关图表：
(编译 王兴亚/杜明霞/张若琪 审校 孙茉莉/艾茂林/高琦)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日