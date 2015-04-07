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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 14:18 BJT

国际油市：伊朗代表团访问中国，讨论石油供应和油气项目

路透北京4月7日 - 伊朗石油官员告诉路透，一个伊朗代表团本周访问北京，讨论伊朗石油和天然气项目问题，并推动更多石油销售。就在一周前，伊朗和六大国就核问题达成框架协议。

中国是伊朗的最大贸易伙伴，同时也是伊朗原油的最大买家。自2012年针对伊朗的制裁收紧以来，伊朗的石油出口中有约一半卖给了中国。(完) (编译 秦德兴; 审校 杜明霞)
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