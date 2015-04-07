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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 14:22 BJT

澳新汇市：澳元大涨，澳洲央行按兵不动迫使空头回补

澳洲央行称，将隔夜拆款利率维持在2.25%的纪录低点不变是适宜的，同时不排除进一步放松政策的可能性。

“澳元的反弹持续了这么久，这令我们有点意外...但澳元的任何涨势都将是短暂的。”道明证券驻新加坡的亚太研究负责人Annette Beacher说。

“一旦今日维持利率不变的消息被消化，澳元将回落至0.76美元，”她说，并称澳元的下一个考验将来自美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的3月份政策会议记录。

澳元兑日圆、欧元和英镑均上涨逾1%。澳元兑新西兰元 上涨0.02新西兰元左右，至1.0190新西兰元。澳元兑新西兰元周一下探平价水平。

新西兰元兑美元 从稍早高点0.7565美元回落至0.7545。近期支撑位或在0.7490，若突破0.7600美元，卖压可能会涌现。(完)

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(编译 王兴亚/汪红英；审校 蔡美珍/高琦)
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