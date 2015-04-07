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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 14:19 BJT

韩国汇市：韩元收贬，因国际美元反弹

路透首尔4月7日 - 韩国韩元兑美元 周二收贬，报1,088.5，因国际美元反弹，韩元周一收盘报1,084.8。(完)

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