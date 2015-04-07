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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 14:32 BJT

更新版1-印度央行：维持指标利率在7.50%不变，确认“宽松政策立场”

印度央行预计CPI将在4-6月当季继续维持在目前水准，8月以前可能降至约4%，但之后料将展开上行，预计在年底前达到5.8%。

印度央行重申在2016年1月使CPI达到6%的目标，并设定了在2017/18财年年末CPI降至4%的新目标，这个水准是CPI预估区间的中点。

如果通胀率持续相对温和，那么印度央行货币政策料将更为宽松，来支撑经济成长。

根据政府在今年早些时候施行的新计算方法，印度央行预估2015/16财年的经济增长率为7.8%。分析师对于这种新算法存在质疑。

印度政府对始自4月的2015/16财年的经济增长率预估为8-8.5%。(完)

(编译 陈宗琦/李春喜/高琦 审校 王洋)
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