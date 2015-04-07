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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 14:52 BJT

全球能源：嘉能可与日本东北电力达成的热力煤合约价较去年低17%--消息

路透东京4月7日 - 有直接内幕的消息人士周二称，商品交易商及矿业集团嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 和日本东北电力 达成的年度澳洲热力煤进口合约价为每吨67.80美元。

这个在4月1日的新财年开始执行的价格较去年低17%，和上周日本东北电力与力拓 达成的价格一样。(完) (编译 秦德兴; 审校 李春喜)
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