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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 14:24 BJT

日本股市：收高1.3%创近两周高位，因预期美联储推迟升息

路透东京4月7日 - 日本股市日经指数周二涨至近两周高点，得益于美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能推迟升息的预期。

日经指数 收升1.3%至19,640.54点，创3月25日以来最高收位。能源板块涨幅居前，受助于周一原油价格上扬。

东证股价指数 涨1.1%至1,578.55点，JPX-日经400指数 涨1.2%至14,353.31点。(完)
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