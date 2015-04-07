台湾汇市：台币收创逾四个月高位，美国非农数据不如预期

* 台币收创逾四个月高位，因美国非农数据不佳 * 出口商抛汇压力宣泄后，美元或有反弹机会 * 明日实质交易区间料在30.80-31.20 路透台北4月7日 - 台币兑美元 周二收升1.51角，创逾四个月高位。汇银人士表示，因 上周五公布的3月美国非农就业数据不如预期，令清明长假期间累积的美元卖压倾泄而出，且美元多头承接力 道疲弱，使得台币表现相对强势。 汇银人士指出，今日美元卖压主要来自于出口商，至于外资虽有汇入，但也有反向承接美元，实质净流入 并不明显。进口商与银行间美元买盘则坐壁上观，等待美元卖压释放殆尽后再进场不迟。 〞看不到买盘，才(节后)第一天不敢，还在等。〞一位官股银行交易员说。 另一外商银行交易员指出，一早即感受到出口商的美元卖压，一路从31.150抛汇，待(美元)跌破31.10后 ，承接买盘不连续让跌幅更为扩大。 交易员表示，外资虽有汇入，但量不如前几波来得大，甚至多空两边皆有操作。至于央行进场动作也不明 显，终场放手让台币出现较大升幅。 汇银人士称，美元虽在台北汇市表现疲软，但在亚洲却持坚，几乎全部扳回非农数据引发的跌势。美元指 数 报97.040，自周一低点96.329回升。 对于美元后市，一外商银行交易员认为，美元兑台币要转强不太容易，但毕竟升息预期还在，也不会弱到 哪去。 他们普遍认为，台币兑美元在升破31.20后，下一道较大的压力应在30.80。 今日台币收创逾四个月收盘高位，前波收盘高位为2014年12月2日的31.106。 今日台币主要交易区间在30.976-31.163，上日交易区间在31.201-31.279。交易员预估，明日台币主要实 质交易暂看在30.800-31.120之间。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；一个月美元 /台币远汇 尾盘报31.003/31.028，上日收在30.880。 此外，台湾股市周二收高持续站稳9,600点上方。证券交易所资料显示，今日外资及陆资在台股买超20.24 亿台币，连续两日买超合计72.90亿台币。 本周全球重要经济事件和数据包括： 4月7日(二)：欧元区、德国及法国3月服务业和综合PMI终值；英国Markit/CIPS 3月服务业PMI；欧元区Se ntix4月投资者信心指数；欧元区2月PPI；美国2月消费者信贷；美国2月JOLTS职位空缺数；美国明尼亚波利斯 联储总裁柯薛拉柯塔在俾斯麦-曼丹商会早餐会上发表演讲； 4月8日(三)：台湾公布3月出口及3月CPI；美联储公开市场委员会公布3月货币政策会议记录；英国央行举 行货币政策委员会会议(至4月9日)；法国央行总裁诺亚出席法国金融媒体颁奖典礼；欧洲央行管委会委员暨西 班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)在德勤会议上讲话；日本3月服务业景气判断指数；德国2月工业订单； 欧元区2月零售销售；英国皇家测量师学会(RICS)3月房价差值； 4月9日(四)：德国2月工业生産、贸易收支和进出口；韩国央行宣布利率决定；英国央行宣布利率决定和 量化宽松规模；美国2月趸售(批发)库存、销售；英国2月贸易收支； 4月10日(五)：中国3月工业生産者价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI)；美国3月联邦预算；美国3月 进出口物价；美国里奇蒙联储总裁拉克尔就经济前景发表讲话；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在一活 动上讲话；英国2月工业生産、制造业生産；法国2月工业生产；澳洲2月房屋融资。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.152 31.303 30.976-31.309 31.303 10.16 7.59 元太外汇经纪公司 31.153 31.303 30.980-31.303 31.303 3.48 3.95 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.085/-0.070 -0.100/-0.085 美元/台币六个月期 -0.180/-0.150 -0.165/-0.135 (完)