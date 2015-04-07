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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 14:33 BJT

台湾股市：收高续处9,600点上方，外资汇入有助台股攻坚

路透台北4月7日 - 台湾股市周二收高持续站稳9,600点上方。分析师指出，今天为清明连续假期后第一个交易日，指数直接跳空越过月线反压，预计明、后天月线有机会出现转强讯号，且外资汇入激励台币盘中涨幅高达三角，也有助于短线台股指数持续攻坚。

台湾加权股价指数 收高0.43%，报9,641.90点；今日成交初值 为905.81亿台币，上交易日修正后为945.45亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，随着台股交投气氛转趋偏多，及外资汇入带动台币带量扬升，短线台股指数有望持续反弹，指数暂看在月线9,606点上方高档盘整。

〞今天量能没破千亿(台币)，却有美中不足。〞他说。

此外，富兰克林华美第一富基金经理人周书玄指出，目前台股仍以中多格局看待，但短线陷入整理难免，只要四月份指数重新站回所有短期均线之上，就有机会重启涨势，预期第二季指数将在9,500-9,800点间箱型整理。

台币兑美元 周二盘中高位来到30.976，一度大涨3.27角，反映不如预期的3月美国非农就业数据。虽然外资与出口商的美元卖压不大，但因美元多头承接力道疲弱，使得台币表现相对强势。

本地时间1417，MSCI亚太明晟指数除日本 扬升0.34%，韩股 涨0.03%，中国上证综合指数 大涨1.94%。(完)
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