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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 14:35 BJT

澳洲股市：收高但回吐多数涨幅，央行维持利率不变

金融、材料及能源板块领涨，消费非必需品板块跌幅最大。

本日稍早指数一度大涨1.3%，为近三周以来的最大涨幅。(完)
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