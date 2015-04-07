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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 14:45 BJT

《焦点》日本央行料维持政策不变，仍为消费支出不振所苦

不过因油价下滑和去年上调消费税导致经济意外衰退，令通胀率下滑，这迫使日央行在去年10月扩大刺激措施，并淡化两年期的时间表。

目前称日本通胀率将在当前财政年度左右触及2%。不过即便如此，最后期限仍是难以捉摸，因鉴于能源成本居于低点以及薪资增幅温和，今年大部分时间物价料持平甚至是下滑。

日本央行曾表示其将细细研判油价的影响，只要物价整体向上的大趋势不变，其就会按兵不动。

不过近期数据已引燃人们对经济回升力度的担忧。2月家庭支出重挫，产出下滑。在同工会的薪资谈判中大型企业虽提高了基本薪资，不过但平均增幅仍要逊于日本央行本来的预期。

日本央行迄今的表现都是一副大无畏的样子，且周三料仍会坚持，即经济将继续回升，通胀率在明年初将加快升向2%。

市场焦点集中在日央行总裁黑田东彦会后的记者会，找寻央行是否以及何时会扩大资产购买规模的任何线索。目前的购债措施已很庞大，已开始导致政府公债市场出现失真。(完)

(编译 张明钧/王颖/孙茉莉; 审校 高琦/王兴亚/艾茂林)
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