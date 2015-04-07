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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 07:00 BJT

重温稿-路透调查：台湾3月出口料连续第二个月下降，3月CPI料进一步下滑

* 3月出口预估中值为下降3.1%(2月为下降6.7%)

* 3月进口预估中值为下降13.75%(2月为下降22.4%)

* 3月贸易收支预估中值为顺差46.45亿美元(2月为顺差45.6亿美元)

* 3月CPI料较上年同期降0.74% (2月为下降0.19%)

* 3月贸易数据于4月8日0800GMT公布

* 3月CPI数据于4月8日0030GMT公布

路透台北4月7日 - 路透调查显示，台湾3月出口料连续第二个月下降，较上年同期减少3.1%。

接受路透调查的14位分析师预期不一，最乐观的预计较上年同期成长2.37%，最悲观的则预计减少6.2%。由于1月和2月的数据通常受到农历新年假期工厂停工的影响而出现扭曲，3月的数据将受到密切关注。

台湾是亚洲主要出口地之一，尤其是科技产品，其出口趋势是判断全球高科技电子产品需求的关键指标。

调查显示，3月消费者物价指数(CPI)预计较上年同期下滑0.74%。台湾央行上月称，预计台湾今年不会出现通货紧缩趋势。(完) (编译 刘秀红；审校 杜明霞)
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