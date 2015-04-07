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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 15:00 BJT

日本个股：索尼再投3.7亿美元，进一步提高成像传感器产量

路透东京4月7日 - 索尼 表示，将在始于本月的财政年度额外支出450亿日圆(3.76亿美元)，进一步提高成像传感器产量。在电视和移动业务没落之际，索尼加大对成像传感器的投入；该业务已成为索尼的一个重头戏。

索尼表示，公司计划扩大成像传感器产能，到2016年9月底将月产能从当前的大约6万片晶圆扩大至8.7万片，以满足智能手机制造商不断增长的需求。

该公司今年2月曾表示，拟投入1,050亿日圆，到2016年6月底将日本境内三间工厂的月产能提高至8万片晶圆。

索尼计划加大对高利润业务的投资，如传感器和视频游戏，同时撤出电视等普及型产品业务，从而使营业利润在三年内增长25倍。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)
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