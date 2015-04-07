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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 15:10 BJT

印尼农业：本周可望批准对棕榈油出口征税--经济统筹部长

路透雅加达4月7日 - 据印尼一位政府官员和一家媒体称，印尼可能在本周批准一项提议，对棕榈油出口征税，同时还考虑将征税范围扩大至橡胶和咖啡出口。

为了给日前宣布的生物柴油补贴提供资金，印尼计划在出口税为零的情况，对毛棕榈油每吨征税50美元。

据Jakarta Post报导，棕榈油加工产品出口将每吨征收30美元。

在毛棕榈油均价跌破每吨750美元时，印尼将毛棕榈油月度出口税率降至零。印尼为全球最大的棕榈油产国。

在被问及棕榈油出口关税何时成为法律时，印尼经济统筹部长贾理尔(Sofyan Djalil)答道，“等财政部长周三回来时。”

他说，一旦总统签署，就可以直接实施了。

印尼已将4月份的毛棕榈油出口税定在零，该税率自2014年10月以来一直为零。出口税根据毛棕榈油均价比750美元高出多少来决定，税率最高升至22.5%。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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