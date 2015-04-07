台湾货币市场：短率贴近低位，外资汇入令旬初资金情势更显宽松

* 外资汇入令旬初资金情势更宽松

* 拆借需求低迷及短票供不应求

* 债券附买回利率续持稳低位

记者 詹静宜

路透台北4月7日 - 台湾银行间短率周二贴近低位。资金调度人士指出，时序跨入新的提存期，整体资金情势宽松，加以近期外资汇入亦垫高银行间资金水位；惟短票等资金去化管道有限及资金拆借需求低迷，令短率盘旋低档。

交易人士表示，旬初金融体系向来资金多但需求不振，且短线外资汇入让市场资金更显宽裕，增添市场资金去化难度，本周短率料将贴紧低位。

〞欧系外资汇入很多，相较于上月，本月资金去化比较辛苦，〞一位官股银行交易人士说。

但有一美系外资保管行资调人士称，外资汇入款应该都流入股市，才能支撑近日台股表现，对旬初资金情势影响应该有限。

他们也说，今日为清明连续假期后第一个上班日，资金到单落点并不多，部分银行偏向观察客户端资金动向，资金调度倾向保守操作。

台币兑美元 周二创逾四个月高位，反映不如预期的3月美国非农就业数据。虽然外资与出口商的美元卖压不大，但因美元多头承接力道疲弱，使得台币表现相对强势。

本地时间14:37：

--台币兑美元 暂升2.88角，报31.015。

--台湾加权股价指数 涨0.43%，报9,641.90点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.380-0.390%，上日在0.295-0.415%。一周拆款利率暂落在0.380%-0.450%，上日在0.380%-0.500%；两周拆款利率暂落在0.420-0.450%，上日0.390-0.450%。

**短票量能增温但仍供不应求**

短票方面，大型票券商交易员表示，因今日为连假后第一个交易日，短票发行量偏少，预计本周发票量将逐渐增温，其中以周四及周五为最多；但目前票量仍无法满足银行端及投信端的资金去化需求，令短票利率续处低档。

“现在钱多票少，交投顶多到期续作为主。”一位大型票券商交易员说。

交易员并表示，由于劳退基金要求委外全权股票代操的投信在投资股市之外，资金短期停泊在债票券的固定收益至少达到0.63%的规定，近期已将代操基金短票承作天期拉长至三个月，且承作余额也大幅缩减。

30天票券商与银行承作的短票主要成交在0.58-0.60%，同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日(4月2日)30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.593%，前日在0.595%，成交量206亿台币，上日为97亿。

台湾央行今日存单到期金额7,263.50亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

周一台湾金融市场因公众假期休市一日，周二至周五央行存单到期金额为1兆1,199.8亿台币，本周余日到期情况分别为：周三1,397.30亿台币；周四2,000.50亿台币；周五538.50亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周四超额准备为964亿台币，累积至周五超额准备为8,210亿台币、加计前期1%的超额准备为9,223亿台币。