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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 15:04 BJT

全球金市：金价在七周高点下方持稳，因美元持坚

澳新银行分析师Victor Thianpiriya说：“我们还没有改变对于年中加息的预期，但上周五低迷的数据肯定增大了较晚加息的机率。”

0631 GMT时，现货金 持平于每盎司1,213.11美元，周一触及2月17日来高位1,224.10美元。

美国6月期金 下滑0.4%至1,213.50美元。

Thianpiriya表示，他仍预计金价将在6月底前降至1,100美元，因面临美元走强的压力。

“我们预计美国经济动能仍在，(未来的)数据将反映这一基调，这会反映在美元走强之中，”他说。

MKS Group交易员Sam Laughlin表示，从技术面看，金价在1,210美元附近有支撑，若收在1,225美元上方则表明趋势向上。

不过亚洲的实货买需仍在目前的水平上不温不火。

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价格 变动 涨跌% 今年迄今涨跌%

现货金 1213.11 -1.19 -0.10 2.50

现货银 16.90 -0.07 -0.41 7.92

现货铂金 1165.50 -8.50 -0.72 -2.87

现货钯金 769.50 2.00 +0.26 -2.93

COMEX期金 1213.50 -5.10 -0.42 2.48

COMEX期银 16.91 -0.20 -1.20 8.37

汇率

欧元/美元 1.0935

美元/日圆 119.53

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 秦德兴/王洋; 审校 杜明霞/李婷仪)
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