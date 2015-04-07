全球金市：金价在七周高点下方持稳，因美元持坚

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
澳新银行分析师Victor Thianpiriya说：“我们还没有改变对于年中加息的预期，但上周五低迷的数据肯定增大了较晚加息的机率。”
0631 GMT时，现货金 持平于每盎司1,213.11美元，周一触及2月17日来高位1,224.10美元。
美国6月期金 下滑0.4%至1,213.50美元。
Thianpiriya表示，他仍预计金价将在6月底前降至1,100美元，因面临美元走强的压力。
“我们预计美国经济动能仍在，(未来的)数据将反映这一基调，这会反映在美元走强之中，”他说。
MKS Group交易员Sam Laughlin表示，从技术面看，金价在1,210美元附近有支撑，若收在1,225美元上方则表明趋势向上。
不过亚洲的实货买需仍在目前的水平上不温不火。
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价格 变动 涨跌% 今年迄今涨跌%
现货金 1213.11 -1.19 -0.10 2.50
现货银 16.90 -0.07 -0.41 7.92
现货铂金 1165.50 -8.50 -0.72 -2.87
现货钯金 769.50 2.00 +0.26 -2.93
COMEX期金 1213.50 -5.10 -0.42 2.48
COMEX期银 16.91 -0.20 -1.20 8.37
汇率
欧元/美元 1.0935
美元/日圆 119.53
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 秦德兴/王洋; 审校 杜明霞/李婷仪)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日