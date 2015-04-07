更新版 1- 企业并购：联邦快递提出以48亿美元收购荷兰TNT，拓展欧洲市场

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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这项交易获得TNT Express监事会全体无异议通过。TNT最大股东PostNL 表示，将把所持有TNT的14.7%股权提供给联邦快递标购。
这两家公司表示，他们预期不会有重大的反垄断反对意见，预计并购交易将于2016年上半年完成。
欧盟监管机关2013年驳回联合包裹以每股9.50欧元收购TNT的并购计划，担心这项并购将降低竞争。
与联邦快递不同的是，联合包裹当年试图并购TNT时，本身在欧洲已拥有强大的网络。
联邦快递执行长Frederick Smith周二表示，这项交易将“令我们的国际版图快速扩大。”
TNT执行长Tex Gunning表示，尽管他一直以来都专注于TNT的独立未来，但联邦快递的收购是“好消息”。(完) (编译 张明钧/陈宗琦；审校 孙茉莉)
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路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。