更新版 1- 企业并购：联邦快递提出以48亿美元收购荷兰TNT，拓展欧洲市场

这项交易获得TNT Express监事会全体无异议通过。TNT最大股东PostNL 表示，将把所持有TNT的14.7%股权提供给联邦快递标购。

这两家公司表示，他们预期不会有重大的反垄断反对意见，预计并购交易将于2016年上半年完成。

欧盟监管机关2013年驳回联合包裹以每股9.50欧元收购TNT的并购计划，担心这项并购将降低竞争。

与联邦快递不同的是，联合包裹当年试图并购TNT时，本身在欧洲已拥有强大的网络。

联邦快递执行长Frederick Smith周二表示，这项交易将“令我们的国际版图快速扩大。”

TNT执行长Tex Gunning表示，尽管他一直以来都专注于TNT的独立未来，但联邦快递的收购是“好消息”。(完) (编译 张明钧/陈宗琦；审校 孙茉莉)